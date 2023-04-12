Зберігав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

Під час обшуку у 49-річного жителя смт Червоногригорівка вилучили близько трьох кілограм канабісу та рослини конопель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського РУП.

Санкціонований обшук на території домоволодіння відбувся 7 жовтня за участі дізнавача та поліцейських офіцерів громади Нікопольського районного управління поліції. Поліцейські вилучили з теплиці кущі конопель, а з горища – сушені рослину та подрібнений канабіс. Наркотичні рослини направили на експертне дослідження. За результатами експертизи встановлено, що вилучені рослини є наркотичними, а їх загальна маса складає майже 3 кг.

11 квітня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми.

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