Зберігав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

Санкціонований обшук на території домоволодіння відбувся 7 жовтня за участі дізнавача та поліцейських офіцерів громади Нікопольського районного управління поліції. Поліцейські вилучили з теплиці кущі конопель, а з горища – сушені рослину та подрібнений канабіс. Наркотичні рослини направили на експертне дослідження. За результатами експертизи встановлено, що вилучені рослини є наркотичними, а їх загальна маса складає майже 3 кг.
11 квітня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми.
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