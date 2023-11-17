Зберігається загроза життю: у лікарні Дніпра розповіли, в якому стані хлопчик, який впав на козирок під`їзду

На жаль, жінка загинула. Хлопчика госпіталізували до лікарні.
Сьогодні медики розповіли, в якому стані постраждалий.
За словами лікаря Сергія, стан хлопчика критичний, зберігається загроза життю.
Дитина надійшла вчора, 16 листопада. У неї черепно-мозкова травма, забої грудної клітини та органів черевної порожнини, множинні переломи кісток. Наразі стан — критичний, зберігається загроза життю. До того часу, поки ми не стабілізуємо пацієнта, говорити про будь-які прогнози зарано, — сказав лікар.
Для стабілізація стану треба 5-7 днів. Ймовірно, після цього хлопчика переведуть до хірургічного відділення.
У поліції відкрили два кримінальні провадження: за фактом самогубства та замаху на вбивство. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Джерело: “Суспільне”.
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