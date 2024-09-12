Збереглися з радянських часів: у виші Дніпра помітили старі унікальні фрески

У спортивному комплексі вишу Дніпра виявили фрески, що збереглися з радянських часів.

На місці, де раніше знаходилася Нова військова церква Катеринослава, помітили фрески, що збереглися до сьогодні.

Унікальними фотографіями поділився місцевий фотограф Віталій Піскун у соціальній мережі.

Ці унікальні фотографії я зробив коли ми знімали всередині. Дякуємо керівництву університету Науки та Технологій. Така назва сьогодні у колишнього ДИСІ та вже колишньої ПДАіС, – розповів Віталій.

На малюнках, окрім Діви Марії, Ісуса Христа та православних пророків, тодішні художники зобразили тварин та птахів.

Свою історію ці фрески беруть з далекого 1912 року, коли на місці нинішнього спортивного комплексу була освячена Нова військова церква. Нажаль, радянський режим закрив храм, а вже в 1930-х роках будівля була зруйнована.

На тому місці згодом побудували школу. А нині там ремонтують спортивний комплекс Державного університету Науки та Технологій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще дві рідкісні кам’яні баби “евакуювалися” до Дніпра із зони бойових дій.

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