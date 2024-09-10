Завжди під рукою: у Дії з’явилися ще 3 цифрові документи

У додаток "Дія" додали ще три документи.

Окрім свідоцтва про шлюб у “Дію” тепер автоматично підтягнеться актовий запис про розірвання шлюбу та документ про зміну прізвища.

Не переривайте шухляди, щоб знайти свідоцтва, наприклад, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку — і показали свідоцтво про шлюб, – повідомили на офіційному порталі додатку Дія.

Окрім цього, процес додавання свідоцтво про народження дитини спрощено – документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Ця функція є зручною для батька чи матері, які змінювали особисті дані після народження дитини.

Важливо: свідоцтво буде автоматично з’являтися у застосунку лише якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Нагадаємо, вчора ми писали, що освідчитися та одружитися тепер можна у два кліки: як скористатися новою послугою в “Дії”.

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