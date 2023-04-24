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Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адреса

Сьогодні 22:00
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Завтра, 25 апреля, в связи с плановыми ремонтными работами две улицы Днепра останутся без света.

Новости Днепра про Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адреса

Отключение света будет по следующим адресам:

  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Первый рабочий день недели у коммунальщиков Днепра был насыщен на аварийные и текущие ремонтные работы. Дважды в день останавливали одну повышающую насосную станцию города. В связи с проведением аварийных работ на просп. Слобожанский, 56, она была обесточена утром, а около 14:00 ПНС возобновила свою работу. Но через час после запуска снова была остановлена.

По состоянию на 18:00 ремонтные работы завершены, повышающая насосная станция станция (ПНС) в работе, восстановлено водоснабжение улиц:

  • просп. Слобожанский, дом. 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
  • ул. Батумская, дом. 8-64;
  • ул. Старочеватько, дом. 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, дом. 1-36,
  • ул. Яркая, дом. 1-41;
  • ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дом. 7-13.

По состоянию на 18:00 коммунальщики завершили аварийные работы еще на двух объектах:

  • ул. Литейная,11. Водоснабжение улиц Литейная, Поля и Сичеславская Набережная, 37,39 – восстановлено.
  • На перекрестке Запорожского шоссе и ул. Аэропорт. Жители 9 поселков уже также с водой: Новоалександровка, Военный городок, Дослидное, Сажевка, Старые Кодаки, Волосское, Ракшевка, Братское, Каменка.

Аварийная бригада Чечеловского района сегодня работает на ул. Рабочая, 170. Там коммунальщики проводят подготовительные работы по замене ввода на дом (трубопровод Д100 на новый Д100 ПЭ). На объекте работает 3 единицы специальной техники.

Уже во вторник КП «Днепроводоканал» планирует провести переподключение абонентов на новую трубу.

Сегодня около 15:00 коммунальщики приступили к аварийным работам по ул. Халхингольская, 7. Приостановлено водоснабжение всей улицы Халхингольской.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Бригады КП «Днепроводоканал» без отключения вододоснабжения завершают работы по заявкам горожан на очистку засоров на сетях водоотведения и устранении повреждений на сетях водоснабжения, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии.

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