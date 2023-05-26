Завтра у Дніпрі оголосили день жалоби

27 травня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з лікарень міста.

Враховуючи масштаби завданих руйнувань, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400.

Останню інформацію щодо наслідків денного ракетного удару повідомив Сергій Лисак “Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку. ”

Наразі відомо про двох загиблих – 69-річний чоловік просто проходив повз закладу на момент прильоту, іншого загиблого знайшли під завалами ветклініки, яка вщент розвалена ракетою. Там також загинуло багато тварин.

Наразі поліція розгорнула намети для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару.

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