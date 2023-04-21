Завтра у Дніпрі не буде світла: адреси

Відомо, що з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на проспекті Богдана Хмельницького, 142.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.
Сьогодні станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи по вул. Січеславська, 6. Відновлено водопостачання за такими адресами:
Читайте також:
Автор:
Українські військовослужбовці відбили близько 30 атак у Донецькій області та…
Собаки та коти – «найтрадиційніші» домашні тварини. Але у Дніпрі…
У Дніпрі допомогли військовому, якому заважала жити велика пухлина.
Важлива інформація!