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Завтра у Дніпрі не буде світла: адреси

Сьогодні 19:15
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Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла.

Новости Днепра про Завтра у Дніпрі не буде світла: адреси

Відомо, що з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на проспекті Богдана Хмельницького, 142.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Сьогодні станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи по вул. Січеславська, 6. Відновлено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Січеславська, 4, 6;
  • вул. Кобзаря, 2, 3, 4;
  • вул. Гетьманська, 7, 9;
  • просп. Миру, 25, 29;
  • вул. Рилєєва, 34д.

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