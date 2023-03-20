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“Завтра”: президент США опублікував інтригуючий твіт

Сьогодні 10:16
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Що б це значило?!

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Президент США Джо Байден виклав у своєму Twitter інтригуючий твіт із підписом “Tomorrow (Завтра)” та закликом “Believe (Вірте)”.

Цікаво, що “Believe” написано синіми буквами на жовтому фоні над кабінетом президента у Білому домі.

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Що саме це означає, невідомо, але сподіваємося, що скоро дізнаємося!

У мережі, в свою чергу, розгорілася дискусія: одні зрозуміли це як “важливу подію для України”, інші ж почали писати, що “президент США хоче заарештувати свого політичного опонента”.

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