Завітав у гості: у Дніпрі містяни знайшли в себе вдома тхора

До дніпрян завітав чужий тхір.

Мешканці Дніпра зустріли у своєму домі пухнастика, який випадково завітав до них у гості. Як розповіла дніпрянка Тетяна, вранці вона помітила невідомого звірька, який порпався на подвір’ї її будинку в Новокодацькому районі.

Може хто пізнає свою тваринку? Сьогодні вранці зайшла в гості?! – написала Тетяна в спільноті на Facebook Новокодацький район. Дніпрянка підозрює, що хтось загубив свого улюбленця, тому шукає його господарів. На фото вище – домашній тхір або фретка. Тваринка – хижак з родини куницевих. Ці звірьки невеликих розмірів, тому добре прижилися, як домашні улюбленці. Вони швидко звикають до людей та люблять з ними гратися. Досить тихі та охайні, але мають характерний мускусний запах, до якого звикають господарі, але який відлякує чужинців.

Дорослі тхори самці важать близько 1,5 кілограма, а ось самочка дещо менша, її вага сягає не більше 800 грамів.

Тхори не конфліктні, але якщо на тваринку напасти, тоді вона може випустити специфічний секрет, який викликає сльозотечу та втрату нюху. Фахівці радять не лякати цього звірька, адже неприємний запах може залишитися в будинку до тижня.

Харчуються звірьки м’ясом або спеціальним кормом. Тхори хижаки, тому вегетаріанською їжею їх годувати не можна, бо тоді тваринка може захворіти.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині помітили червонокнижну перегузню. Цих тваринок в Україні залишилося не більше сотні.

Читайте також:

Українська

Автор: