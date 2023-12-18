Заважала відпочивати: у Кам`янському чоловік побив до смерті свою хвору сестру

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

У неділю, 17 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир у Кам’янському 64-річний чоловік побив до смерті свою 68-річну сестру.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що родичі жили разом. Між ними виникла сварка через те, що хвора жінка стогнала, чим заважала брату відпочивати. Під час конфлікту чоловік розлютився та побив свою сестру кулаками та дерев`яною палицею. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на смітнику виявили тіло чоловіка: коментар поліції.

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