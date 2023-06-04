Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити

Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити

Сьогодні 09:30
просмотров

Уночі тривога тривала більше 4 годин.

Новости Днепра про Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити

Увечері 3 червня, голова обласної ради Микола Лукашук попередив мешканців Дніпропетровщини про небезпеку вночі та закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Як виявилося, ці попередження були правдивими. Уночі нас знову атакували ракетами та БПЛА. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року росіяни використали п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силам ППО вдалося збити чотири крилаті ракети Х-101 та три ударні дрони. 

Нагадаємо, увечері 3 червня росіяни поцілили Іскандером поблизу житлових будинків у передмісті Дніпра. Атака забрала життя дворічної дівчинки. Ще 22 людини отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Читайте також:

Новости Днепра про Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збитиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:04
    У Генштабі повідомили, якою саме ракетою вдарили по передмістю Дніпра

    Вчорашня атака забрала життя дитини.

    Ракетний удар по передмістю Дніпра: з-під завалів витягнули тіло 2-річної дитини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:35
    Ракетний удар по передмістю Дніпра: з-під завалів витягнули тіло 2-річної дитини

    3 червня по передмістю Дніпра вдарили ракетою.

    “Влупили по передмістю Дніпра, знову по цивільним людям”: Філатов прокоментував вибух
    Новини Дніпра
    Вчора 22:46
    “Влупили по передмістю Дніпра, знову по цивільним людям”: Філатов прокоментував вибух

    Сьогодні ввечері, 3 червня, у передмісті Дніпра пролунав вибух.

    Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди
    Новини Дніпра
    Вчора 22:13
    Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

    Сьогодні близько 20.30 у передмісті Дніпра пролунав вибух, буквально за…

    Наверх