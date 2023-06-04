Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити

Уночі тривога тривала більше 4 годин.

Увечері 3 червня, голова обласної ради Микола Лукашук попередив мешканців Дніпропетровщини про небезпеку вночі та закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Як виявилося, ці попередження були правдивими. Уночі нас знову атакували ракетами та БПЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року росіяни використали п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силам ППО вдалося збити чотири крилаті ракети Х-101 та три ударні дрони.

Нагадаємо, увечері 3 червня росіяни поцілили Іскандером поблизу житлових будинків у передмісті Дніпра. Атака забрала життя дворічної дівчинки. Ще 22 людини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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