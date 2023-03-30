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  • Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам

Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам

Сьогодні 18:45
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Українським центром оцінювання якості освіти затверджено загальні характеристики предметних тестів основного та додатково блоків Національного мультипредметного тестування.

Новости Днепра про Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам

Цей наказ визначає:

  • кількість завдань із кожного предмета;
  • форми тестових завдань;
  • час на виконання завдань;
  • схеми нарахування балів.

Тести  з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань, з математики – 22 завдання, фізики – 20 завдань, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької  або французької) – 32 завдання.

Усі завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зміст завдань з історії України охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття. 

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Новости Днепра про Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянамУкраїнська Новости Днепра про Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянамРусский

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