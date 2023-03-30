Затверджено характеристики предметних тестів НМТ-2023: що потрібно знати дніпрянам

Цей наказ визначає:
Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань, з математики – 22 завдання, фізики – 20 завдань, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.
Усі завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зміст завдань з історії України охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття.
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