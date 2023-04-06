Задержали: в Днепре двое мужчин убили женщину и подожгли ее тело

У Дніпрі двоє чоловіків убили жінку та намагалися спалити її тіло.

Тіло мертвої оголеної жінки виявили вчора, 5 квітня, близько 13.30 поблизу одного з будинків на вулиці Донецьке шосе. На тілі жінки було видно тілесні ушкодження.

Як встановили поліцейські, що під час конфлікту двоє чоловіків завдали 35-річній жінці численних ударів, після чого підпалили на ній одяг та пішли з місця злочину. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Двох чоловіків віком 30 та 35 років, причетних до вбивства, затримали за підозрою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 28 ч. 1, ст. 115 ч. 2 п. 4.

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