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  • Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 11:52
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У річці Дніпро останніми днями дуже сильно піднявся рівень води.

Через це від підтоплень страждають різні населені пункти області, зокрема і Дніпро.

Так, у місті вчора затопило Мануйлівський пляж, косу на Перемозі та навіть підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній.

Сьогодні велика вода вже добралася і до пляжу на Монастирському острові.

Відео опублікували у соцмережі.

А також до житлового масиву Красний Камінь.

Фото у ФБ опублікувала дніпрянка Людмила Павлівна.

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

На знімках видно, що вода затопила ті місця, де раніше містяни могли вільно ходити.

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

А один будинок взагалі опинився оточеним з усіх сторін водою. 

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді.

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Новости Днепра про Затопило пляжі, будинки та вулиці: Дніпро потерпає від підтоплень (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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