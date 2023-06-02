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Застосували важку артилерію: рф атакувала Нікополь

Сьогодні 09:00
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В ніч з 1 на 2 червня армія росії атакувала Нікополь з важкої артилерії.

Новости Днепра про Застосували важку артилерію: рф атакувала Нікополь

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти опівночі почали обстрілювати Нікополь. Снаряди з важкої артилерії полетіли на мирне місто. Внаслідок ударів росіян жодна людина не постраждала. 

Обстріляну територію обстежують рятувальники, зазначає Лисак.

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Новости Днепра про Застосували важку артилерію: рф атакувала НікопольУкраїнська Новости Днепра про Застосували важку артилерію: рф атакувала НікопольРусский

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