Застосували важку артилерію: рф атакувала Нікополь

В ніч з 1 на 2 червня армія росії атакувала Нікополь з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти опівночі почали обстрілювати Нікополь. Снаряди з важкої артилерії полетіли на мирне місто. Внаслідок ударів росіян жодна людина не постраждала.

Обстріляну територію обстежують рятувальники, зазначає Лисак.

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