Застосували важку артилерію: рф атакувала Нікополь

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти опівночі почали обстрілювати Нікополь. Снаряди з важкої артилерії полетіли на мирне місто. Внаслідок ударів росіян жодна людина не постраждала.
Обстріляну територію обстежують рятувальники, зазначає Лисак.
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