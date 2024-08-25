Засновника Telegram Павла Дурова взяли під варту у Франції

Відомого підприємця і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали вчора у Парижі.

Про це повідомляє французький телеканал TF1.

Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментами, що пропонуються Telegram (одноразовий номер, криптовалюти тощо), робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, злочинів проти дітей та шахрайства, — йдеться у дописі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що окрім російського, у Дурова було й французьке громадянство.

Чому мільярдер вирішив повернутися до Франції досі невідомо.

Тепер засновнику Telegram загрожує до 20 років позбавлення волі.

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