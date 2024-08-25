Засновника Telegram Павла Дурова взяли під варту у Франції

Про це повідомляє французький телеканал TF1.
Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментами, що пропонуються Telegram (одноразовий номер, криптовалюти тощо), робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, злочинів проти дітей та шахрайства, — йдеться у дописі.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що окрім російського, у Дурова було й французьке громадянство.
Чому мільярдер вирішив повернутися до Франції досі невідомо.
Тепер засновнику Telegram загрожує до 20 років позбавлення волі.
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