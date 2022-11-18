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Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской области

Сьогодні 06:45
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9 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Руслан Бойченко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области.

Новости Днепра про Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской области

Ему было 45 лет.

В первый день полномасштабной войны Руслан мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. У него остались дочь и мать.

Панихида по погибшему воину состоится 18 ноября в 10:00 часов в Каменском в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 11.00 часов на кладбище по улице Весенняя.

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Новости Днепра про Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской областиРусский

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