Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин.
Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
З 10:00 до 22:00:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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