Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин

Підготуйтеся!

Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;

пров. Ключовий: 1.

З 10:00 до 22:00:

просп. Богдана Хмельницького: 24-М;

просп. Олександра Поля: 129-Б, 133.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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