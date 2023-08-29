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Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні 06:45
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;
  • пров. Ключовий: 1.

З 10:00 до 22:00:

  • просп. Богдана Хмельницького: 24-М;
  • просп. Олександра Поля: 129-Б, 133.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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