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Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області наступного тижня сотні квартир будуть без світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 20:35
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У Дніпрі та області наступного тижня вимикатимуть світло.

Новости Днепра про Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області наступного тижня сотні квартир будуть без світла (АДРЕСИ)

У Центральній енергетичній компанії традиційно попередили про планові ремонтні роботи та масштабні відключення світла. 

Наступного тижня, а саме з 1 серпня по 3 серпня, у Дніпрі та області сотні квартир будуть тимчасово без електроенергії. Радимо скоригувати свої плати та підготуватися заздалегідь.

Подекуди світла може не бути по 12 годин, тож треба зарадити гаджети та павербанки.

Дніпро 

1 серпня з 8 до 18 вимикатимуть світло:

  • вул. Гладкова: 19, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
  • вул. Василя Сліпака: 51;
  • вул. Енергетична: 7, 9, 9Д, 11;
  • вул. Новокримська: 50, 52, 56;
  • пров. Ключовий: 1.

2 серпня з 08:00 до 20:00:

  • вул. Ангарська: 1-14;
  • вул. Арбатська: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
  • вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;
  • вул. Ачинська: 1-9 (непарні);
  • вул. Березнева: 7, 9, 11, 13;
  • вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);
  • вул. Костянтинівська: 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вул. Ленська 1,12А,2;
  • вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
  • вул. Моцарта: 1, 2;
  • вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
  • вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);
  • вул. Серпуховська: 1, 2;
  • вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні);
  • вул. Солом’янська: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;
  • вул. Софіївська: 1;
  • вул. Сурська: 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-5, 7.

Вільногірськ

3 серпня з 8:30 до 17:00 вимикатимуть світло:

  • вул. ім. Ю.М. Устенка: 29А, 31, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 37В, 32-38 (парні), 39, 39А, 40, 41, 43, 42-56 (парні), 58, 58А, 60, 64-70 (парні);
  • вул. Зелена: 1-15, 15А, 17, 17А, 18-24, 26-36 (парні);
  • вул. Криничанська: 1-21, 23-25, 25А, 26-35;
  • вул. Тарасова: 2-34;
  • вул. Шевченка: 3-33 (непарні);
  • вул. Хмельницького: 2-26, 28;
  • вул. Гоголя: 3-16, 16А, 17-34;
  • вул. Степова: 41, 47, 49, 55, 57, 63, 65, 71, 73, 79, 81.

Крім цього нагадаємо, що Жовтих Водах не буде світла 31 липня з 9 до 18 години за такими адресами: бульвар Свободи: 54, 56, 56А, 60 та  вул. Героїв України: 12.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли у Дніпрі вимикатимуть газ у серпні. 

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