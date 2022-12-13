Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергії

Сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться екстрені відключення світла.

Про це пише ДТЕК.

Екстрені відключення світла в регіоні – це необхідний крок для того, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – сказано в повідомленні.