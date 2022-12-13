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  • Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергії

Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергії

Сьогодні 09:30
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Сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергії

Про це пише ДТЕК.

Екстрені відключення світла в регіоні – це необхідний крок для того, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – сказано в повідомленні.

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергіїУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: сьогодні в Дніпрі будуть екстрені відключення електроенергіїРусский

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