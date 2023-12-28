Зарядіть телефон: де у Дніпрі відключатимуть електроенергію 28 грудня

Підготуйтеся!

Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі відключатимуть електроенергію з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Шаховий 34, 37, 38, 40, 41-А, 42-49, 51-61, 65, 67-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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