Зарядіть телефон: де у Дніпрі відключатимуть електроенергію 28 грудня

Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі відключатимуть електроенергію з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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