Зарядіть гаджети: в Дніпрі вимкнуть електроенергію 16 березня (АДРЕСИ)

Протягом 16 березня приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові ремонтні роботи. Через це можливе відключення електроенергії за декількома адресами.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Де не буде світла:

вул. Інженерна: 12;

вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Казакевича: 9;

вул. Робоча, 65;

вул. Надії Алєксєєнко: 100;

вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 109;

вул. Єрмолової: 50а.

Планові роботи проводитимуться з 08:00 до 17:00.

Про ремонтні приватної енергетичної компанії ЦЕК на інші дні можна познайомитися у телеграм каналі підприємства: https://t.me/cek_info.

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