Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зарядіть гаджети: в Дніпрі вимкнуть електроенергію 16 березня (АДРЕСИ)

Сьогодні 09:00
просмотров

Протягом 16 березня приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові ремонтні роботи. Через це можливе відключення електроенергії за декількома адресами.

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: в Дніпрі вимкнуть електроенергію 16 березня (АДРЕСИ)

Про це повідомляє Дніпровська міська рада. 

Де не буде світла:

  • вул. Інженерна: 12;
  • вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Робоча, 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницького: 109;
  • вул. Єрмолової: 50а.

Планові роботи проводитимуться з 08:00 до 17:00.

Про ремонтні  приватної  енергетичної  компанії  ЦЕК на інші дні можна познайомитися у телеграм каналі підприємства:  https://t.me/cek_info.

Читайте також:

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: в Дніпрі вимкнуть електроенергію 16 березня (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про Зарядіть гаджети: в Дніпрі вимкнуть електроенергію 16 березня (АДРЕСИ)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює громадський транспорт Дніпра 16 березня: графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Як працює громадський транспорт Дніпра 16 березня: графік

    Сьогодні, 16 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі…

    Віддав за Україну найдорожче – своє життя: на війні з рф загинув сапер з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Віддав за Україну найдорожче – своє життя: на війні з рф загинув сапер з Дніпропетровщини

    Знову Дніпропетровщина отримала тяжку звістку з фронту. Ще один наш…

    У Дніпрі за добу зафіксовано 62 випадки захворювання на COVID-19
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Дніпрі за добу зафіксовано 62 випадки захворювання на COVID-19

    Понад 60 людей заразилися коронавірусом у Дніпрі за добу.

    Яка ситуація з водою та теплом у Дніпрі на вечір 15 березня
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Яка ситуація з водою та теплом у Дніпрі на вечір 15 березня

    Станом на 18:00 на всіх об’єктах КП Дніпроводоканал», а також…

    Наверх