Заробити 40 тис грн на місяць без досвіду роботи: ТОП-10 термінових вакансій у Дніпрі.

Щоб знайти роботу у Дніпрі потрібна наполегливість, а не досвід. Багато роботодавців готові навіть не читати резюме претендента, а одразу запрошувати його для співбесіди та розповідати про обов'язки на новому місці. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 вакансій у Дніпрі, куди потрібен терміново співробітник без досвіду, але з бажанням працювати.

Кур’єр, готовий доставляти замовлення пішки, або на мото чи автомобілі може заробити у Дніпрі до 40 тис грн на місяць. Виплати здійснюються щодня або щотижня. Серед переваг: гнучкий графік, страховка та бонуси лояльності.

Менеджер із роботи з клієнтами у соціальних мережах може заробити від 22 до 55 тис грн. Досвід роботи не потрібний, все що потрібно від претендента – це відповідальність, комунікабельність та вміння спілкуватися.

Якщо є автомобіль та бажання працювати торговим представником, то можна отримувати 35 тис грн на місяць. Серед обов’язків: розвиток та ведення існуючої клієнтської бази, підключення нових торгових точок, проведення переговорів, виконання ключових показників, підписання договорів. Серед вимог: ініціативність, відповідальність, стійкість до стресів, позитивний настрій.

Адміністратор соціальних мереж без досвіду роботи може отримувати від 17 до 32 тис. грн залежно від завантаження. Працювати потрібно буде у банківській сфері, тож спеціальна освіта вітається. Потрібно буде спілкуватися з клієнтами, презентувати та продавати інвестиційні продукти, виконувати план продажу. Роботодавець обіцяє навчання, бонуси від кожного продажу та стандартний робочий день.

Продавець-консультант з продажу смартфонів та аксесуарів до них може заробляти від 14 до 30 тис. грн на місяць. Серед обов’язків: консультація клієнтів та дотримання стандартів обслуговування.

16 тис грн на місяць може заробити мийниця посуду у готельно-ресторанному комплексі. Серед обов’язків, окрім миття посуду, підтримка кухні в чистоті. Серед вимог: охайність, старанність.

Прибиральниця чи прибиральник на кондитерській фабриці може отримувати 15 тис. грн на місяць. До обов’язків входить миття інвентарю та обладнання. Робота позмінна. Більш детальну інформацію можна отримати вже під час зустрічі з потенційним роботодавцем.

Стільки ж може заробляти і вантажник-комірник. Серед його обов’язків: навантаження та розвантаження товару, інвентаризація складу, прийом та видача продукції, комплектація виробництва. Бажано, щоб претендент проживав неподалік місця роботи.

14 тис грн може заробити технолог з виведення плям у хімчистці. Жодних особливих знань, судячи з опису вакансії, не потрібно. Все що потрібно: бути акуратною, відповідальною та уважною людиною з великим бажанням навчатися та працювати.

Продавець-касир та за сумісництвом оператор АЗК може отримувати від 12 до 14 тис грн на місяць. На цій роботі потрібно буде активно продавати паливо та товари з кафе магазину, консультувати клієнтів щодо асортименту АЗК та готувати продукцію кафе за стандартами мережі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: