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Зареєстровані летальні випадки: на Дніпропетровщині знизився показник захворюваності на COVID-19

Сьогодні 16:23
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На Дніпропетровщині знову зареєстрували випадки смертей внаслідок коронавірусу.

Новости Днепра про Зареєстровані летальні випадки: на Дніпропетровщині знизився показник захворюваності на COVID-19

У Дніпрі та області продовжують щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації. В регіональному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати за період з 30 серпня по 5 вересня. 

Протягом звітного тижня було зафіксовано 6054 випадки захворювань на ГРВІ, що не перевищує міжсезонний рівень. Зареєстрували 926 випадків захворювань на коронавірус, що на 31,3% нижче показника попереднього тижня. На жаль, задокументували 2 летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. У ЦКПХ зазначають, що хворі були старші за 60 років, мали супутні стани та не були вакциновані. 

Інтенсивний показник захворюваності на гострі кишкові інфекції не перевищує середньобагаторічний. 

Інші хвороби:

  • Кашлюк – не зареєстровано. 
  • Гострий вірусний гепатит – 2 підозри.
  • Сказ тварин – до медзакладів звернулися 2 особи.
  • Холера – не зареєстровано. 
  • Лептоспіроз – 1 випадок (у Кривому Розі). 

У водоймах досі зберігається холероподібний вібріон, який викликає ГКІ, зокрема його зафіксували в:

  • р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м. Підгороднє;  
  • р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку Придніпровський»;
  • зона відпочинку біля водоймища на  житловому  масиві «АТ Південний ГЗК»  (Іванівська балка) м.Кривий Ріг;
  • р.Самара дитячий міський пляж КП «Новомосковський ККП» м.Новомосковськ;
  • р.Оріль, с.Царичанка  Дніпровського району.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що на Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання.

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