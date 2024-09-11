Зареєстровані летальні випадки: на Дніпропетровщині знизився показник захворюваності на COVID-19

На Дніпропетровщині знову зареєстрували випадки смертей внаслідок коронавірусу.

У Дніпрі та області продовжують щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації. В регіональному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати за період з 30 серпня по 5 вересня.

Протягом звітного тижня було зафіксовано 6054 випадки захворювань на ГРВІ, що не перевищує міжсезонний рівень. Зареєстрували 926 випадків захворювань на коронавірус, що на 31,3% нижче показника попереднього тижня. На жаль, задокументували 2 летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. У ЦКПХ зазначають, що хворі були старші за 60 років, мали супутні стани та не були вакциновані.

Інтенсивний показник захворюваності на гострі кишкові інфекції не перевищує середньобагаторічний.

Інші хвороби:

Кашлюк – не зареєстровано.

Гострий вірусний гепатит – 2 підозри.

Сказ тварин – до медзакладів звернулися 2 особи.

Холера – не зареєстровано.

Лептоспіроз – 1 випадок (у Кривому Розі).

У водоймах досі зберігається холероподібний вібріон, який викликає ГКІ, зокрема його зафіксували в:

р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м. Підгороднє;

р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку Придніпровський»;

зона відпочинку біля водоймища на житловому масиві «АТ Південний ГЗК» (Іванівська балка) м.Кривий Ріг;

р.Самара дитячий міський пляж КП «Новомосковський ККП» м.Новомосковськ;

р.Оріль, с.Царичанка Дніпровського району.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що на Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання.

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