Зареєстровані летальні випадки: на Дніпропетровщині знизився показник захворюваності на COVID-19

У Дніпрі та області продовжують щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації. В регіональному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати за період з 30 серпня по 5 вересня.
Протягом звітного тижня було зафіксовано 6054 випадки захворювань на ГРВІ, що не перевищує міжсезонний рівень. Зареєстрували 926 випадків захворювань на коронавірус, що на 31,3% нижче показника попереднього тижня. На жаль, задокументували 2 летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. У ЦКПХ зазначають, що хворі були старші за 60 років, мали супутні стани та не були вакциновані.
Інтенсивний показник захворюваності на гострі кишкові інфекції не перевищує середньобагаторічний.
Інші хвороби:
У водоймах досі зберігається холероподібний вібріон, який викликає ГКІ, зокрема його зафіксували в:
Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що на Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання.
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