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Зараховували задля відстрочки від мобілізації: заступника директора та завідувача з двох коледжів Дніпра підозрюють в отриманні хабаря

Сьогодні 10:50
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Заступнику директора та завідувачу двох державних коледжів Дніпра повідомили про підозру за вимагання та отримання хабаря.

Новости Днепра про Зараховували задля відстрочки від мобілізації: заступника директора та завідувача з двох коледжів Дніпра підозрюють в отриманні хабаря

Завідувач заочного відділення, а також заступник директора з двох державних коледжів Дніпра підозрюються у зарахуванні студентів задля відстрочки від призову за грошову винагороду. 

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури. 

Вони вимагали та одержали неправомірну вигоду за зарахування на денну форму навчання «абітурієнтів» призовного віку, що давало б їм можливість отримати відстрочку від призову на військову службу, – йдеться у дописі.

За даними слідства, підозрювані обіцяли вступникам не створювати перешкод та вплинути на позитивне рішення членів комісії.

Під час одержання хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США освітяни були затримані правоохоронцями. 

Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на сприйняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах України.

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Новости Днепра про Зараховували задля відстрочки від мобілізації: заступника директора та завідувача з двох коледжів Дніпра підозрюють в отриманні хабаряУкраїнська Новости Днепра про Зараховували задля відстрочки від мобілізації: заступника директора та завідувача з двох коледжів Дніпра підозрюють в отриманні хабаряРусский

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