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Заполоняє водойми всього світу: у заплаві поблизу Дніпра виявили чужорідну рослину

Сьогодні 13:36
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У Орільській заплаві поблизу Дніпра знайшли незвичну для наших водойм рослину.

Новости Днепра про Заполоняє водойми всього світу: у заплаві поблизу Дніпра виявили чужорідну рослину

В Орільській заплаві зареєстрували інвазійний вид Elodea nuttallii. Це вид трав’янистих рослин з родини водокрасових (Hydrocharitaceae), поширений у південній Канаді та США.

В Європейському Союзі рослина включена до офіційного переліку чужорідних інвазійних видів та захоплює основні води озер, ставків і річок в усьому світі. Вона має листки, довжиною від одного до трьох сантиметрів, часто жорсткі, від вузько трикутних до лінійних, зігнуті назад.

Про знахідку повідомили на сторінці Природного заповідника “Дніпровсько-Орільський” у Facebook.

Там зазначили, що рослину вже знаходили декілька років тому.

“Новини з полів.В Орільській заплаві зареєстровано інвазійний вид – Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John (родина Hydrocharitaceae). За повідомленням професора Олександра Жукова цю рослину знаходили кілька років тому при дослідженні макрофітів разом з науковицею Ніною Рощиною (Волошиною), зразок відправляли фахівцям на визначення, знахідку було підтверджено”, – йдеться в повідомленні.

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Новости Днепра про Заполоняє водойми всього світу: у заплаві поблизу Дніпра виявили чужорідну рослинуУкраїнська

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