Запеклі бої: ситуація на фронті сьогодні 10 травня

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних обстрілів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

напрямках без особливих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє в Харківській області.

напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє в Харківській області. На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької.

напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БПЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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