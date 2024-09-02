Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчик

Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчик

Сьогодні 20:39
просмотров

У Дніпрі 6-річний хлопчик пішов гуляти, бо втомився чекати маму з магазину.

Новости Днепра про Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчик

Як розповіли патрульні, вдень 1 вересня вони отримали виклик від збентеженої жінки. Жителька Дніпра розповіла, що в неї зник син. Дізнавшись необхідну інформацію, інспектори одразу попрямували на виклик.

Жінка розповіла, що вирішила зайти до крамниці. Її 6-річний син залишився біля входу чекати на маму, втім, коли жінка вийшла, дитини не було.
Поліцейські одразу обстежили прилеглу територію та опитали місцевих мешканців. Згодом, схожого за прикметами хлопчика вони виявили неподалік на дитячому майданчику.
 
Дитину повернули матері цілою та неушкодженою, а також сповістили про вказаний випад працівників ювенальної превенції.
 
Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми, дбайте про їхню безпеку, не залишайте найменших наодинці, – йдеться у повідомленні. 
 
Читайте також:

Новости Днепра про Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчикУкраїнська Новости Днепра про Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчикРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі погода у вересні відхилиться від норми: прогноз на місяць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:17
    У Дніпрі погода у вересні відхилиться від норми: прогноз на місяць

    Осінь 2024 буде аномально теплою.

    На Дніпропетровщині у 2024 зросла кількість першокласників
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:01
    На Дніпропетровщині у 2024 зросла кількість першокласників

    У Дніпропетровській області збільшилася кількість першокласників.

    Можливі раптові зміни: у Дніпрі 3 вересня світло вимикатимуть по 1 та 2 черги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    Можливі раптові зміни: у Дніпрі 3 вересня світло вимикатимуть по 1 та 2 черги

    У Дніпрі 3 вересня світло вимикатимуть всю добу.

    У Дніпрі помер видатний науковець та фізик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Дніпрі помер видатний науковець та фізик

    У Дніпрі пішов з життя видатний науковець.

    Наверх