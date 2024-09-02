Занудьгував поки чекав маму та пішов гуляти: у Дніпрі загубився 6-річний хлопчик

У Дніпрі 6-річний хлопчик пішов гуляти, бо втомився чекати маму з магазину.

Як розповіли патрульні, вдень 1 вересня вони отримали виклик від збентеженої жінки. Жителька Дніпра розповіла, що в неї зник син. Дізнавшись необхідну інформацію, інспектори одразу попрямували на виклик.

Жінка розповіла, що вирішила зайти до крамниці. Її 6-річний син залишився біля входу чекати на маму, втім, коли жінка вийшла, дитини не було.

Поліцейські одразу обстежили прилеглу територію та опитали місцевих мешканців. Згодом, схожого за прикметами хлопчика вони виявили неподалік на дитячому майданчику. Дитину повернули матері цілою та неушкодженою, а також сповістили про вказаний випад працівників ювенальної превенції.

Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми, дбайте про їхню безпеку, не залишайте найменших наодинці, – йдеться у повідомленні. Читайте також:

Українська Русский

Автор: