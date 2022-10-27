Заммера Дніпра розповів, чи будуть в цьому році прикрашати місто до Нового року

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, чи будуть святкові новорічні ілюмінації на вулицях міста.

Про це Михайло Лисенко розповів в ефірі програми “Васильєвський острів” на 11 телеканалі.

За його словами, у міському бюджету зарезервували незначну частину коштів для новорічних ілюмінацій. Але остаточне рішення про те, чи будуть прикрашати місто приймуть ближче до грудня.

Якщо ситуація в енергетиці до цього часу залишиться такою ж як зараз – звичайно жодного святкового освітлення не буде. Лисенко зазначив, що людям треба позитивні емоції та іноді відволікатися від війни, тому якщо ситуація з електроенергією покращиться – місто можуть трохи прикрасити до Нового року.

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