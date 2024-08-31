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  • Замість соцдопомоги втратила 23 тис гривень: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який ошукав 27-річну жінку

Замість соцдопомоги втратила 23 тис гривень: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який ошукав 27-річну жінку

Сьогодні 14:22
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На Дніпропетровщині 27-річну жінку ошукали на велику суму грошей.

Новости Днепра про Замість соцдопомоги втратила 23 тис гривень: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який ошукав 27-річну жінку

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Гроші з картки у жінки зникли після того, як вона перейшла за посиланням на отримання “фінансової допомоги”.

Введена в оману 27-річна потерпіла за таким посиланням потрапила на фейковий вебсайт, обрала банк, у якому мала рахунок й авторизувалася в онлайн-банкінгу. У такий спосіб підозрюваний отримав конфіденційну інформацію банківського рахунку жінки, – йдеться у дописі поліції.

Заволодівши конфіденційними даними про рахунок жінки, зловмисник зняв 20 тис гривень, а на 3 розрахувався за особистими потребами.

Поліцейські відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції повідомили 20-річному раніше судимому за аналогічні злочини чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Замість соцдопомоги втратила 23 тис гривень: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який ошукав 27-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Замість соцдопомоги втратила 23 тис гривень: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який ошукав 27-річну жінкуРусский

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