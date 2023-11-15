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  • Замах на життя 83-річної бізнесвумен з Кривого Рогу: стало відомо хто хотів їй нашкодити

Замах на життя 83-річної бізнесвумен з Кривого Рогу: стало відомо хто хотів їй нашкодити

Сьогодні 20:40
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Затримали підозрюваного в замаху на життя бізнесвумен у Кривому Розі.

Новости Днепра про Замах на життя 83-річної бізнесвумен з Кривого Рогу: стало відомо хто хотів їй нашкодити

Як повідомили в обласній поліції, 14 листопада провели обшук вдома в підозрюваного у замаху на життя 83-річної жінки. Подія сталася ще 9 жовтня, коли місцева мешканка травмувалася через те, що хтось кинув їй на подвір’я гранату. 

Під час встановлення обставин злочину з’ясувалося, що зловмисник прикріпив гранату біля домоволодіння, де проживала 83-річна жінка. Коли потерпіла відчинила ворота, стався вибух, внаслідок якого постраждала отримала тілесні ушкодження та потрапила до лікарні.

Згодом правоохоронцям вдалося затримати 64-річного криворіжця, який причетний до замаху на вбивство. Вдома у підозрюваного знайшли ще три гранати із запалами.

15 листопада затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що місцеві ЗМІ повідомляли, що потерпіла – 83-річна підприємиця з Кривого Рогу.

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Новости Днепра про Замах на життя 83-річної бізнесвумен з Кривого Рогу: стало відомо хто хотів їй нашкодитиУкраїнська Новости Днепра про Замах на життя 83-річної бізнесвумен з Кривого Рогу: стало відомо хто хотів їй нашкодитиРусский

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