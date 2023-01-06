Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам’ятника Ломоносову: “Назвав українську російсько-польским діалектом”

У Дніпрі демонтували пам’ятник Ломоносову, що був на площі між «Дніпровською політехнікою» та Історичним музеєм. Це останній обʼєкт із 8 запланованих, який прибрали з вулиць міста.

«Памʼятник Михайлу Ломоносову виконаний із бронзи, його висота 7,7 метрів. Точна вага невідома, проте, на мою думку, він важить десь 30 тонн. Зʼявився він тут у 1971 році, а до нього тут стояла скульптура російської імператриці Катерини ІІ, яка загадковим чином зникла під час німецької окупації. Хоч і Ломоносов зробив вагомий внесок у розвиток точних та природничих наук, проте не варто забувати, що саме ця людина була першою, хто назвав українську мову «російсько-польським діалектом». Після нього цю тезу підхопили й інші російські діячі. Окрім цього, стверджував, що завдання історії – підкреслювати велич і давнину російського народу, а про темні сторінки в його історії слід замовчувати. Проте памʼятник Ломоносову ми збережемо у тому вигляді, в якому він є зараз. Він, як і 7 памʼятників до нього, буде перенесений на територію одного із комунальних підприємств міста під відповідальне зберігання», – зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

На сьогодні місто розпрощалось із 8 памʼятниками, повʼязаними з історією і культурою росії та СРСР. Їх демонтували згідно з рішенням виконкому № 1055. Це памʼятники Олександру Пушкіну, Андрію Булигіну, Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну (більш відомий як «танк»), Володі Дубініну та Михайлу Ломоносову. Подальшу долю демонтованих об’єктів вирішать фахівці Дніпровської міської ради. Постаменти поки чіпати не будуть. А що буде розміщено на місцях демонтованих памʼятників – теж вирішать в майбутньому.

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