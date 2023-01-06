Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам’ятника Ломоносову: “Назвав українську російсько-польским діалектом”

Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам’ятника Ломоносову: “Назвав українську російсько-польским діалектом”

Сьогодні 17:35
просмотров

У Дніпрі демонтували пам’ятник Ломоносову, що був на площі між «Дніпровською політехнікою» та Історичним музеєм. Це останній обʼєкт із 8 запланованих, який прибрали з вулиць міста.

Новости Днепра про Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам'ятника Ломоносову:

«Памʼятник Михайлу Ломоносову виконаний із бронзи, його висота 7,7 метрів. Точна вага невідома, проте, на мою думку, він важить десь 30 тонн. Зʼявився він тут у 1971 році, а до нього тут стояла скульптура російської імператриці Катерини ІІ, яка загадковим чином зникла під час німецької окупації. Хоч і Ломоносов зробив вагомий внесок у розвиток точних та природничих наук, проте не варто забувати, що саме ця людина була першою, хто назвав українську мову «російсько-польським діалектом». Після нього цю тезу підхопили й інші російські діячі. Окрім цього, стверджував, що завдання історії – підкреслювати велич і давнину російського народу, а про темні сторінки в його історії слід замовчувати. Проте памʼятник Ломоносову ми збережемо у тому вигляді, в якому він є зараз. Він, як і 7 памʼятників до нього, буде перенесений на територію одного із комунальних підприємств міста під відповідальне зберігання», – зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Новости Днепра про Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам'ятника Ломоносову:

На сьогодні місто розпрощалось із 8 памʼятниками, повʼязаними з історією і культурою росії та СРСР. Їх демонтували згідно з рішенням виконкому № 1055. Це памʼятники Олександру Пушкіну, Андрію Булигіну, Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну (більш відомий як «танк»), Володі Дубініну та Михайлу Ломоносову. Подальшу долю демонтованих об’єктів вирішать фахівці Дніпровської міської ради. Постаменти поки чіпати не будуть. А що буде розміщено на місцях демонтованих памʼятників – теж вирішать в майбутньому.

Новости Днепра про Зам мера Дніпра прокоментував демонтаж пам'ятника Ломоносову: Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 59-річна жінка затримала крадія, що намагався витягнути в неї з кишені Iphone
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі 59-річна жінка затримала крадія, що намагався витягнути в неї з кишені Iphone

    Вранці 5 січня, близько 09:42, правоохоронці Дніпра отримали повідомлення про…

    Погода в Дніпрі у п’ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода в Дніпрі у п’ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг

    Захопіть з собою парасольку!

    Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв

    Чудові новини!

    Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

    Обов'язково захопіть з собою парасольку!

    Наверх