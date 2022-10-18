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  • Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з Дніпропетровщини

Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з Дніпропетровщини

Сьогодні 17:32
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з Дніпропетровщини

12 жовтня в лікарні зупинилося серце солдата з Дніпропетровської області Марка Кухановського. Йому було 30 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Марк проходив строкову військову службу у 2010-2011 роках. У травні цьогоріч був мобілізований до лав Збройних сил України. У нього залишилися дружина, син, мати та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника!

Нагадаємо, раніше ми писали, що через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків.

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Новости Днепра про Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з ДніпропетровщиниРусский

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