Залишився син: у лікарні зупинилося серце 30-річного солдата ЗСУ з Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

12 жовтня в лікарні зупинилося серце солдата з Дніпропетровської області Марка Кухановського. Йому було 30 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Марк проходив строкову військову службу у 2010-2011 роках. У травні цьогоріч був мобілізований до лав Збройних сил України. У нього залишилися дружина, син, мати та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника!

Нагадаємо, раніше ми писали, що через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків.

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