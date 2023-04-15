Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

У п’ятницю, 14 квітня, у селі Вовчанське Дніпропетровської області водій на автомобілі Skoda Octavia не впорався з керуванням та на великій швидкості вилетів з траси в ріку Вовчу.

Аварія сталася приблизно о 23:03. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Відомо, що водій зумів самостійно вибратися з автомобіля та, імовірно, почав плисти в сторону берега в надії врятуватися, але не зумів. Його тіло рятувальники знайшли за 10 метрів від берега. 64-річного загиблого дістали з водойми та передали поліції.

Іномарка ж була знайдена за 30 метрів від берега на глибині трьох метрів.

Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: