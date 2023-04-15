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  • Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

Сьогодні 13:04
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У п’ятницю, 14 квітня, у селі Вовчанське Дніпропетровської області водій на автомобілі Skoda Octavia не впорався з керуванням та на великій швидкості вилетів з траси в ріку Вовчу.

Новости Днепра про Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

Аварія сталася приблизно о 23:03. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Відомо, що водій зумів самостійно вибратися з автомобіля та, імовірно, почав плисти в сторону берега в надії врятуватися, але не зумів. Його тіло рятувальники знайшли за 10 метрів від берега. 64-річного загиблого дістали з водойми та передали поліції. 

Іномарка ж була знайдена за 30 метрів від берега на глибині трьох метрів. 

Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. 

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Новости Днепра про Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річкуУкраїнська Новости Днепра про Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річкуРусский

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