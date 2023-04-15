Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

Аварія сталася приблизно о 23:03. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Відомо, що водій зумів самостійно вибратися з автомобіля та, імовірно, почав плисти в сторону берега в надії врятуватися, але не зумів. Його тіло рятувальники знайшли за 10 метрів від берега. 64-річного загиблого дістали з водойми та передали поліції.
Іномарка ж була знайдена за 30 метрів від берега на глибині трьох метрів.
Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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