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Залишився місяць: газовики звернулися до мешканців Дніпра з важливою заявою

Сьогодні 19:20
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Зверніть увагу.

Новости Днепра про Залишився місяць: газовики звернулися до мешканців Дніпра з важливою заявою

Як повідомили представники Дніпровської філії “Газмережі”, котра обслуговує мешканців Дніпра та району, до кінця “газового року” залишився місяць. Тож газовики просять вчасно передавати показники лічильника, щоб компанія потім правильно розрахувала обсяг газу, який вам потрібен наступного року. 

Що таке газовий рік 

Як пояснили в Газмережі, газовий рік – проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Загальна сума спожитого газу за цей період множиться на тариф за розподіл/доставку газу, потім ділиться на 12 місяців. І ось саме цю суму споживачі сплачують щомісяця. 

Тож щоб тариф за доставку газу був адекватним – потрібно вчасно переказати показники лічильників у вересні та жовтні. 

 
Це треба зробити з 1 по 5 число – включно. 
 

Як передати показники у Дніпрі та районі

 
1. через «особистий кабінет» ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ»: https://my.grmu.com.ua/register

 
2. через «особистий кабінет» Нафтогазу: https://my.gas.ua/login

 
2. через чат-бот у Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach

 
3. через чат-бот у Telegram: https://t.me/GASUA_bot

 
4. за допомогою електронної адреси [email protected];
 
5. через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру ГК «Нафтогаз України» за номерами:
 
066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell);
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком).

 

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