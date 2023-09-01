Залишився місяць: газовики звернулися до мешканців Дніпра з важливою заявою

Як повідомили представники Дніпровської філії “Газмережі”, котра обслуговує мешканців Дніпра та району, до кінця “газового року” залишився місяць. Тож газовики просять вчасно передавати показники лічильника, щоб компанія потім правильно розрахувала обсяг газу, який вам потрібен наступного року.
Як пояснили в Газмережі, газовий рік – проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Загальна сума спожитого газу за цей період множиться на тариф за розподіл/доставку газу, потім ділиться на 12 місяців. І ось саме цю суму споживачі сплачують щомісяця.
Тож щоб тариф за доставку газу був адекватним – потрібно вчасно переказати показники лічильників у вересні та жовтні.
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