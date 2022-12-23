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Залишилися сестра та батьки: на війні загинув Герой із Дніпропетровської області

Сьогодні 19:45
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15 грудня на війні загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровської області Дмитра Приходька. Сталося це в Донецькій області. Чоловіку було 46 років.

Новости Днепра про Залишилися сестра та батьки: на війні загинув Герой із Дніпропетровської області

Димитрій Приходько народився 16 січня 1976 року в Дніпродзержинську. У 1995 році закінчив Дніпродзержинський технолого-економічний технікум. Упродовж 1995-1997 років проходив строкову військову службу. З 2002 по 2008 рік працював в УМВС України в Дніпропетровській області, з 2012 року – кур’єром в Заводському районному суді. 22 березня був призваний по мобілізації.

У нього залишилися батьки та сестра. Панахида відбудеться 24 грудня о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.С.Слісаренка, 34). Поховають воїна о 14:00 на кладовищі по вул.Романківській.

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Новости Днепра про Залишилися сестра та батьки: на війні загинув Герой із Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Залишилися сестра та батьки: на війні загинув Герой із Дніпропетровської областіРусский

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