Залишилися наречена при надії та батьки: на війні загинув молодий фахівець “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Війна забрала ще одного мешканця Дніпропетровщини.

Олександр Андрейченко помер 16 січня від отриманих поранень в боях біля Очеретяного Донецької області. Про сумну звістку повідомили на “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Олександр працював вибивальником відливок у фасонно-сталеливарному цеху Ливарно-механічного заводу. Мав порівняно невеликий досвід у професії, проте встиг заявити про себе перспективним молодим фахівцем.

«Понад рік він працював поряд з нами, але в цеху вже встигли полюбити його за добре серце, відкритість та працьовитість. Одразу було помітно, що Олександр хоче розвиватися у професії, що це надійна та відповідальна людина. Його цінували і поважали у колективі. Ми просто шоковані цією втратою. Наші серця відмовляються вірити, що ми вже більше ніколи не побачимо цю світлу молоду людину», – розповів старший майстер Євген Кайко.