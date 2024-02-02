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  • Залишилися наречена при надії та батьки: на війні загинув молодий фахівець “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Залишилися наречена при надії та батьки: на війні загинув молодий фахівець “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Сьогодні 21:43
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Війна забрала ще одного мешканця Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Залишилися наречена при надії та батьки: на війні загинув молодий фахівець

Олександр Андрейченко помер 16 січня від отриманих поранень в боях біля Очеретяного Донецької області. Про сумну звістку повідомили на “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Олександр працював вибивальником відливок у фасонно-сталеливарному цеху Ливарно-механічного заводу. Мав порівняно невеликий досвід у професії, проте встиг заявити про себе перспективним молодим фахівцем.

«Понад рік він працював поряд з нами, але в цеху вже встигли полюбити його за добре серце, відкритість та працьовитість. Одразу було помітно, що Олександр хоче розвиватися у професії, що це надійна та відповідальна людина. Його цінували і поважали у колективі. Ми просто шоковані цією втратою. Наші серця відмовляються вірити, що ми вже більше ніколи не побачимо цю світлу молоду людину», – розповів старший майстер Євген Кайко. 

У захисника залишилися наречена при надії та рідні. 

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Новости Днепра про Залишилися наречена при надії та батьки: на війні загинув молодий фахівець Українська

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