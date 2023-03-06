Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого Рогу

На Донецькому напрямку у тяжкому бою загинув ветеран АТО з Кривого Рогу Руслан Бетенін.

Електрослюсар шахти “Ювілейна” Руслан Бетенін влаштувався на підприємство після участі в АТО. Наприкінці 2022 року знову пішов на фронт.

Про це повідомили на підприємстві, де боєць працював у мирному житті.

Рятуючи командира підрозділу, сміливий воїн 7 лютого отримав поранення. 25 лютого у тяжкому бою Руслан Бетенін героїчно загинув.

Вдома в Героя, який загинув, залишилися мати, рідні, маленькі діти.

Поховають бійця 6 березня у Кривому Розі.

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