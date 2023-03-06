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Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого Рогу

Сьогодні 10:00
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На Донецькому напрямку у тяжкому бою загинув ветеран АТО з Кривого Рогу Руслан Бетенін.

Новости Днепра про Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого Рогу

Електрослюсар шахти “Ювілейна” Руслан Бетенін влаштувався на підприємство після участі в АТО. Наприкінці 2022 року знову пішов на фронт.

Про це повідомили на підприємстві, де боєць працював у мирному житті.

Новости Днепра про Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого Рогу

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Рятуючи командира підрозділу, сміливий воїн 7 лютого отримав поранення. 25 лютого у тяжкому бою Руслан Бетенін героїчно загинув.

Вдома в Героя, який загинув, залишилися мати, рідні, маленькі діти.

Поховають бійця 6 березня у Кривому Розі.

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Новости Днепра про Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Залишились маленькі діти: сьогодні поховають ветерана АТО із Кривого РогуРусский

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