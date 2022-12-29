Залишайтесь в укриттях: росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 “Калібрами”

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
До пуску готово 16 “Калібрів”, попередили в ОК.
Також зафіксовано активність стратегічної авіації.
Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України.
Як свідчать дані ресурсу “Карта повітряних тривог України”, тривогу оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.
Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.
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