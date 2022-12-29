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  • Залишайтесь в укриттях: росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 “Калібрами”

Залишайтесь в укриттях: росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 “Калібрами”

Сьогодні 08:00
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Російські війська вивели в Чорне море два надводні ракетоносії. Українців попередили про ракетну небезпеку.

Новости Днепра про Залишайтесь в укриттях: росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

До пуску готово 16 “Калібрів”, попередили в ОК.

Також зафіксовано активність стратегічної авіації.

Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України.

Як свідчать дані ресурсу “Карта повітряних тривог України”, тривогу оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.

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