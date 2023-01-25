Залужний задонатив на ЗСУ мільйон доларів

Кошти командувач українською армією отримав у спадок.

1 мільйон доларів на військо пожертвував і командувач українською армією генерал Валерій Залужний. Ці кошти він отримав в якості спадщини від американця українського походження Григорія Степанця.

Загалом за минулий рік українці задонатили на армію 22,3 мільярда гривень, або близько 500 мільйонів доларів. Про це пише The New York Times із посиланням на дані Національного банку України. Це значно перевищило благодійні внески всередині України на гуманітарну допомогу, які склали 920 мільйонів гривень, або 20 мільйонів доларів.

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