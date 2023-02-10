Залужний назвав кількість ракет випущених по Україні 10 лютого - Днепр Инфо
Залужний назвав кількість ракет випущених по Україні 10 лютого
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Сегодня 14:22

Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ракети, які в нас запустив ворог.
Новости Днепра про Залужний назвав кількість ракет випущених по Україні 10 лютого

На фото: небо над Росією після пусків ракет в сторону України

За словами головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного сьогодні українським військовим вдалося відбити масовану ракетну атаку.

Пуски ракет почалися ще ввечері 9 лютого го. Таким чином, з  21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого російськими військамм здійснено 71 пуск крилатих ракет. Серед них: Х-101/Х-555 – 43, «Калібр» – 28, а також до 35 ракет комплексу С-300.

Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу “Shahed”.

Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів, – зазначив Залужний. 

Залужний уточнив, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська.  

Крім цього, застосовувалися кораблі в Чорному морі, які пускали Калібри. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.  

Зазначимо, що атака на Запоріжжя була однією з наймасовіших з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, дві крилаті ракети перетнули український кордон та були в повітряному просторі Молдови та Румунії. Втім, в Румунії цю інформацію ЗС спростували.

Новости Днепра про Залужний назвав кількість ракет випущених по Україні 10 лютого

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