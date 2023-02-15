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  • Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві “вихователі” дитсадка катували дітей

Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві “вихователі” дитсадка катували дітей

Сьогодні 19:15
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У Києві правоохоронці викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. Так звані "вихователі" вдавалися до фізичного та психологічного насильства проти дітей.

Новости Днепра про Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві

У Нацполіції розповіли, що фізичне та психологічне насильство були серед “методів” виховання малолітніх діток у приватному закладі. Тортури та знущання розпочиналися після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу.

Наприклад, за невиконання завдань вихователі закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, або ж висміювали та ображали дитину в присутності інших. Також могли змусити стояти тривалий час у незручному положенні, застосовували болючі прийоми, обмотували скотчем та закривали рота рушником. 
 
Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам.  
 
Винуватцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві

Новости Днепра про Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві

Новости Днепра про Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві

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