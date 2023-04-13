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  • Закликав чоловіків повернутися додому: українець підпалив себе біля консульства в Кракові

Закликав чоловіків повернутися додому: українець підпалив себе біля консульства в Кракові

Сьогодні 11:25
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У Кракові чоловік намагався себе спалити.

Новости Днепра про Закликав чоловіків повернутися додому: українець підпалив себе біля консульства в Кракові

У четвер, 13 квітня, українець здійснив акт самоспалення перед консульством України в Кракові. 

Про це пише польське видання RMF FM.

За попередньою інформацією, 63-річний чоловік прийшов до консульства в Кракові, облив тіло легкозаймистою речовиною та підпалив себе. За словами очевидців, перед цим він кричав українською мовою та закликав людей повернутися на батьківщину, щоб захищати її. 

Перехожі, які були поруч з ним, загасили чоловіка та викликали швидку. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані. На місці інциденту працює польська поліція. 

Зазначимо, що українське МЗС ще не підтвердило цю інформацію та не коментувало цей випадок. 

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Новости Днепра про Закликав чоловіків повернутися додому: українець підпалив себе біля консульства в КраковіУкраїнська Новости Днепра про Закликав чоловіків повернутися додому: українець підпалив себе біля консульства в КраковіРусский

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