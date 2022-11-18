Зайняли чергу до “Макдональдсу” заздалегідь: у Дніпрі зробили кумедне фото

У Дніпрі біля "Макдональдсу", що на Перемозі, місцеві жителі зробили кумедне фото: дві автівки заздалегідь зайняли чергу на МакДрайв.

Насправді автівки там просто припаркували, адже ресторани швидкого харчування зараз не працюють. Але здається, що вони вже займають чергу за БігТейсті.

Зазначимо, що зараз у “Макдональдсі” на Перемозі працівники прибирають приміщення та перевіряють справність табло для замовлень.

Але поки що невідомо, коли саме ресторани швидкого харчування відкриють свої двері для відвідувачів у Дніпрі.

Наразі заклади мережі в Україні працюють у Києві, Львові, Білій Церкві, Житомирі, Вінниці, Тернополі, Броварах, Борисполі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, у селах Софіївська Борщагівка та Гора Київської області.

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