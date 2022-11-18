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  • Зайняли чергу до “Макдональдсу” заздалегідь: у Дніпрі зробили кумедне фото

Зайняли чергу до “Макдональдсу” заздалегідь: у Дніпрі зробили кумедне фото

Сьогодні 18:41
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У Дніпрі біля "Макдональдсу", що на Перемозі, місцеві жителі зробили кумедне фото: дві автівки заздалегідь зайняли чергу на МакДрайв.

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Насправді автівки там просто припаркували, адже ресторани швидкого харчування зараз не працюють. Але здається, що вони вже займають чергу за БігТейсті.

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Зазначимо, що зараз у “Макдональдсі” на Перемозі працівники прибирають приміщення та перевіряють справність табло для замовлень.

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Але поки що невідомо, коли саме ресторани швидкого харчування відкриють свої двері для відвідувачів у Дніпрі.

Наразі заклади мережі в Україні працюють у Києві, Львові, Білій Церкві, Житомирі, Вінниці, Тернополі, Броварах, Борисполі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, у селах Софіївська Борщагівка та Гора Київської області.

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