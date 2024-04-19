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Захисники неба знищили 11 крилатих ракет та 9 шахедів у небі над Дніпропетровщиною

Сьогодні 09:49
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Сили ППО сьогодні знищили 11 ракет та 9 шахедів над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Захисники неба знищили 11 крилатих ракет та 9 шахедів у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє ПвК “Схід” у соцмережах.

За уточненими даними в ході відбиття повітряного удару по Дніпропетровській області оборонці неба знищили 11 крилатих ракет та 9 БпЛа типу “Shahed-136/131”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом силами було знищено 15 ракет, 14 БпЛА та бомбардувальник ТУ-22М3.

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:
  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крилаті ракети Х-22.
Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території, – заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Через ворожу атаку також була призупинена робота станції “Дніпро”.
 
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