Захисники неба знищили 11 крилатих ракет та 9 шахедів у небі над Дніпропетровщиною

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території, – заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.