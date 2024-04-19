Захисники неба знищили 11 крилатих ракет та 9 шахедів у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє ПвК “Схід” у соцмережах.
За уточненими даними в ході відбиття повітряного удару по Дніпропетровській області оборонці неба знищили 11 крилатих ракет та 9 БпЛа типу “Shahed-136/131”, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
Загалом силами було знищено 15 ракет, 14 БпЛА та бомбардувальник ТУ-22М3.
Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території, – заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
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У Дніпрі до 20 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару.
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Внаслідок ракетного удару ворога призупинена робота станції "Дніпро".
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині постійно збільшується.