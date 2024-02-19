Захисникам від дніпрян: за два роки повномасштабної війни тільки КП «Інфо-рада-Дніпро» передало на фронт техніки на понад 625 млн грн

За два роки повномасштабного вторгнення рф Дніпро продовжує лідирувати з підтримки Сил оборони. Місто постійно доправляє на фронт великі партії техніки, обладнання тощо. За цей час від дніпрян лише КП «Інфо-рада-Дніпро» передало захисникам необхідну техніку на загальну суму у понад 625 млн грн.
«Дуже вдячні громаді Дніпра за велику допомогу, яку отримали впродовж цих двох років. Усе надане допомагало і допомагає у нищенні ворога. Серед іншого це і розвідувальні дрони, засоби живлення, планшети, ноутбуки. Зараз така війна, у якій дрони – це основне. Вони наші очі. Надані антидронові засоби теж дуже допомагають у рятуванні наших бійців», — підкреслив військовий із позивним Льова.
А ще отримані рації завжди стають у пригоді. Каже військовослужбовиця з позивним Санта.
«Це зв’язок. А без нього не можна. Наприклад, поранений із рацією подає сигнал. Знаходимо й рятуємо. Дуже вдячні Дніпру, мешканцям, що допомагають. Багато корисного вже передали і продовжують це робити», — підкреслила військовослужбовиця.
За словами директорки КП «Інфо-рада-Дніпро» Альони Чуєвої, місто завжди на зв’язку із захисниками.
«З’ясовуємо їхні потреби, отримуємо від них заявки і закуповуємо необхідні засоби та техніку. За ці два роки серед іншого створили багато вузлів відеоспостереження, встановлювали камери, аби допомогти нашим захисникам у виконанні бойових завдань. Командні пункти забезпечували необхідною технікою. Основні запити – це БпЛА. За два роки закупили і передали більше ніж 1 700 квадрокоптерів різної модифікації. А з початку цього року ще 204. Це і розвідувальні дрони, ударні, з тепловізійними камерами та без. Ця потреба завжди актуальна. А ще – портативні засоби РЕБ. Уже цього року отримали відповідні заявки. І вже чекаємо такі поставки. Також багато передавали ретрансляторів, радіостанцій (оскільки зв’язок дуже важливий. Іще генератори, портативні зарядні станції, комп’ютерна техніка, планшети та багато іншого. Продовжуємо цю роботу!» – додала Альона Чуєва.
Із 24 лютого 2022 року від дніпрян тільки КП «Інфо-рада-Дніпро» передало захисникам:
– 1 730 безпілотних літальних апаратів;
– 35 антидронових рушниць і наразі проводиться закупівля ще 44 рушниць;
– 20 пристроїв системи акустичного виявлення літальних об’єктів;
– більше 1 670 од. техніки радіозв’язку (ретранслятори у комплекті зі спеціальними боксами, фідерами, антенами, джерелами безперебійного живлення, радіостанції, пристрої активації та підсилювачі GSM-сигналу тощо);
– понад 500 камер відеоспостереження на різних об’єктах та 6130 м оптичних мереж;
– 65 комплектів автоматичних установок на базі відеокамер для забезпечення ціленаведення в нічний час;
– 120 комплектів окулярів нічного бачення «Нічний водій»;
– 95 тепловізійних монокулярів;
– близько 150 од. техніки у сфері забезпечення навігаційним та супутниковим обладнанням;
– понад 1 980 ноутбуків та моноблоків;
– понад 1 050 багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс – 3 в 1);
– більше ніж 1070 планшетів;
– 193 автоматизовані робочі місця;
– 515 одиниць телевізійного та аудіовізуального обладнання;
– близько 30 одиниць проєкційного обладнання;
– 4 468 одиниць обладнання у сфері забезпечення енергетичної незалежності (акумулятори, зарядні станції, генератори, зарядні пристрої, у тому числі для коптерів, та інші джерела безперебійного живлення);
– близько 6 500 одиниць мережевого, комутаційного обладнання та витратних матеріалів (комутатори, маршрутизатори, IP-телефони, накопичувачі, телекомунікаційні шафи, електричне обладнання, канцелярські товари тощо);
– створені та передані для потреб військових 7 центрів оперативного управління.
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