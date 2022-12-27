Захищаючи Україну, загинув молодший сержант із Кам’янського Віктор Пронін

Про це повідомили у прес службі міськради Кам’янського.
Віктор закінчив ПТУ №26 та обрав робітничу професію. У радянські роки, упродовж 1985 – 1987 років, проходив строкову військову службу. До початку повномасштабного вторгнення працював на ПрАТ «Южкокс».
22 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, був мобілізований та брав участь у бойових діях
У бійця залишилися дружина та дві доньки.
Панахида відбудеться 28 грудня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ, що знаходиться на вул. Сергія Слісаренка, 34. Поховають Захисника о 12:00 на Алеї Героїв по вулиці Весняній.Надежда Захарченко
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Вічна слава Герою!