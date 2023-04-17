“Захищав від крейди для малювання”: у Дніпрі пес без намордника ледве не напав на дитину

У недільний святковий ранок на житловому масиві Парус стався неприємний інцидент.

Там місцева мешканка вигулювала свого собаку породи кане-корсо без повідка та намордника. В якийсь момент пес побачив дитину, яка малювала біля паркану, та ледве не кинувся на неї.

Про це повідомила стурбована мама Олена Юріївна у Фейсбуці.

За словами жінки, вони з чоловіком стояли неподалік та встигли захистити свого малюка. Натомість кане-корсо переключився на чоловіка.

Олена пише, що власниця собаки навіть не підбігла.

Інертно відреагувала, на зауваження відповіла хамством. Агресію собаки намагалась виправдати криками, що її пес захищав дитину! Жіночка, він її від крейди захищав чи як? – обурюється стурбована мати.

У коментарях Олена додала, що власниця собаки доволі швидко пішла. Крім того, дитина отримала сильний стрес.

Зазначимо, згідно з законом України, виводити собак за межі квартири чи території її проживання можна лише на повідку (з ошийником, що містить особистий номер), а небезпечних собак – лише на короткому повідку (не довше 1,2 м) і в наморднику. Кане-корсо як раз відноситься до небезпечних.

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