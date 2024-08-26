Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

У Нікополі на Дніпропетровщині через артобстріл загинув чоловік.

Про ще одну трагедію в області повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, є шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина.

Всі госпіталізовані. Одна людина “важка”, решта – в стані середньої тяжкості. Понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики.

Інформація уточнюється, – щойно повідомили у ДніпроОВА.

Читайте також:

Українська

Автор: