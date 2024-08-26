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  • Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Сьогодні 14:35
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У Нікополі на Дніпропетровщині через артобстріл загинув чоловік.

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Про ще одну трагедію в області повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, є шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина.

Всі госпіталізовані. Одна людина “важка”, решта – в стані середньої тяжкості. Понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики.

Інформація уточнюється, – щойно повідомили у ДніпроОВА.

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Читайте також:

Новости Днепра про Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркетУкраїнська

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