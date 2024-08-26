Загинув чоловік, поранені діти: у Нікополі через артобстріл пошкоджені будинки та супермаркет

Про ще одну трагедію в області повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, є шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина.
Всі госпіталізовані. Одна людина “важка”, решта – в стані середньої тяжкості. Понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики.
Інформація уточнюється, – щойно повідомили у ДніпроОВА.
Читайте також:
Автор:
Місцеві жителі розповіли про деталі ракетної атаки.
Купити будинок у Дніпрі недорого можна у кожному з 8…
У Дніпрі знову вимикатимуть світло за графіками.
Місцеві підлітки розважалися у скейт-парку, кидаючи в боул металеві стільця.