Загинули три випускниці: на Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

Минулого року, у червня 2023, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельне ДТП поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині. Він відвозив підлітків зі святкування випускного – всередині авто знаходилось семеро випускників. Водій втратив керування, внаслідок чого машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок аварії загинули три 17-річні дівчини. Ще четверо пасажирів отримали численні травми.
Днями йому винесли вирок.
Про це розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб та залишення в небезпеці.
Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років із забороною керувати транспортними засобами на строк 10 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві винесли вирок охоронцю, внаслідок дій якого загинуло троє осіб.
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