Загинули три випускниці: на Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

Чоловіку, який напідпитку сів за руль та скоїв ДТП, внаслідок якого загинуло троє 17-річних дівчат, призначили покарання.

Минулого року, у червня 2023, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельне ДТП поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині. Він відвозив підлітків зі святкування випускного – всередині авто знаходилось семеро випускників. Водій втратив керування, внаслідок чого машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок аварії загинули три 17-річні дівчини. Ще четверо пасажирів отримали численні травми.

Днями йому винесли вирок.

Про це розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб та залишення в небезпеці.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років із забороною керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві винесли вирок охоронцю, внаслідок дій якого загинуло троє осіб.

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